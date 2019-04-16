Muharrem Sarıkaya: İptale ilişkin iddialar basın toplantısındaki gibiyse sonuç almakta zorlanılır

Yine Yıldırım’ın da dün vurguladığı gibi bugüne kadar iptal talebine ilişkin yapılan açıklamaların ağırlıklı bölümünde bu durum iyi anlatılamadı.

Zaten Ankara’da AK Parti’nin akil isimlerinin seçimin yenilenmesini isteyen parti içindeki bir gruba karşı uyarılarının gerisinde de bu yatıyordu.

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Eğer bir yenilenmeye gidilecekse bunun gerekçesinin çok daha iyi anlatılması gerektiği, eğer yapılmazsa bunun rakibe çok daha yüksek oyla dönüş sağlatacağının altı çiziliyordu.

Hatta bu cümlelerini de bizlerle paylaşmaktan da kaçınmıyorlardı.

Anlaşılan o ki AK Parti kurmay kadrosunun Cuma gününden bu yana yaptığı toplantılarda karar YSK’ya ait olmakla birlikte iptal yönündeki girişimlere aynen devam edilmesi kararına varılmış.

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Eğer ki iptale ilişkin iddialar dünkü basın toplantısında dile getirildiği gibiyse şimdiden belirteyim sonuç almakta zorlanılır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı