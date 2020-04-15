Muharrem Sarıkaya: İnfaz yasasını bazı MHP ve AK Partililer de Anayasa’ya aykırı buluyor

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi dün TBMM’den geçtiğinde muhalefet partilerinin hepsinde aynı kaygı hakimdi.
Özellikle de infaz düzenlemelerinin görüşmesi sırasında, “Bu düzenlemeler eşitlik ilkesi bakımından Anayasa’ya aykırı” diyen CHP’de…
Endişenin nedeni de infaz düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olup olmadığına ilişkin değil…
Tam tersine Anayasa’ya aykırılığı konusunda oldukça eminler…
Daha ilerisini söylemeliyim ki AK Parti ve MHP içindeki bazı hukukçu milletvekilleri de Anayasa’ya aykırılık olduğu kanaatini taşıyor…