Muharrem Sarıkaya: İnfaz paketi genişleme yolunda

İnfaz Paketi TBMM’ye sunuldu ancak kapsamı konusunda son nokta konulmadı.

AK Parti ile CHP grup başkanvekilleri dün yeniden bir araya gelerek paketin kapsamının nasıl genişletilebileceğine yönelik görüşmede bulundu.

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Bu kapsamda CHP’nin terör örgütü kurucu, lider ve üyeleri hariç tutulmak üzere, ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, yardım ve propagandasını yapma, bildirisini dağıtma, basın açıklaması sırasında çevresinde bulunma…’ veya ‘düşüncesini açıklama’ gibi suçlardan yargılananların da kapsama alınmasını istedi.

AK Parti de daha önceki yaklaşımında benzer bir eğilim gösterdiği için konunun üzerinde bir daha durulmasını kararlaştırdı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı