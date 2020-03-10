Muharrem Sarıkaya: İnfaz hakimi geliyor

Düzenleme ile getirilen bir yenilik de var olan ancak bir türlü uygulanmayan infaz hakimliği kurumunu ayağa kaldırması.

Mevcut sistemde kurum oluşmadığı için infazın tüm uygulamalarını hükmü veren mahkeme takip ediyordu.

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Hem mahkumiyeti veriyor, hem cezanın nerede çekileceğini belirliyor, ardından da cezanın infaz iyi hal durumunu takip ediyordu.

Mahkemenin iş yükünü arttıran bu uygulama bitecek ve var olan infaz hakimliği bu görevi üstlenecek.

Bir başka uygulama da iyi hal ile ilgili.

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Kişi daha cezaevine gitmeden, orada iyi halli davranıp davranmayacağına bakılmaksızın baştan öyle olacağı varsayılıyordu.

Bundan böyle cezaevindeki hal ve davranışları iyi halini belirleyecek, baştan verilmeyecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı