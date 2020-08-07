Muharrem Sarıkaya: ‘İnce’ye kal demek de git demek de zor bir süreç’

CHP yönetimi partiden ayrılma kararı alan Muharrem İnce için herhangi bir adım atmayacak mı?

Karadeniz’e ayaklarını uzatıp dinlenmekte olan partinin etkin ismine bu soruyu yönelttiğimde telefonda bir süre sessiz kaldı.

Reklam

“İnce’nin bu partide kalması önemli” deyip devam etti:

“Aslında Genel Başkan arayıp ‘gel konuşalım’ dese farklı bir hale gelir. Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey kendisini ikna eder, kol kola girip basına görüntü verir. Ama bunu yaptığı anda kendisini, her bir kararda İnce’ye danışmak zorunda bırakan noktaya getirir. Bir lider için kabul edilir değildir…

Partiden ayrılması ise hiç doğru değil. Kal demek de git demek de zor bir süreç…”

Reklam

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı