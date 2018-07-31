Muharrem Sarıkaya: İnce ve arkadaşları yeni yapı için yelkenini açar mı?

İnönü karşısında 3 kez yenilen Baykal’ın CHP’ye yönelmesi gibi, İnce ve arkadaşları yeni yapı için yelkenini açar mı?

İmza toplamak için uğraş veren milletvekili arkadaşları böyle bir düşüncede olmadıklarını söyledi; CHP’nin marka değerinin önemine işaret etti.

Reklam

Ancak siyasette bazen bir gün uzun, bir hafta kısadır…

Eğer CHP’de kurultay için yapılan gayretler “Tüzük gereği gereken sayıya ulaşamadınız” noktasında bırakılırsa gideceği yer bellidir.

Reklam

Bunu engellemek için de CHP’nin önünde iki yol var.

Ya tarafları bir araya getirip yatıştıracak, partinin yeniden yapılanmasını ve yerel seçimleri de kapsayacak bir kurultay ile herkes eteğindeki taşı döker…

Ya da bu kadar imza veren kendine bir yol bulur…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı