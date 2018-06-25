Muharrem Sarıkaya: İnce de çıkmamış olsaydı, CHP açısından tam bir hezimet yaşanırdı

CHP açısından seçim sonucunun anlamı açık…

Başkalarının yangınına su taşımak için çırpınırken, kendi yangınını söndürecek suyu kalmadığını fark etmedi; eldekini kaybetti…

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Eğer Muharrem İnce de çıkmamış olsaydı, CHP açısından tam bir hezimet yaşanırdı.

İnce’nin çıkışı CHP’yi bir nebze rahatlattı; o kadar…

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Bütün bu sonuca gelinmesinin temel nedeni de CHP’nin kendi ana aksını bir kenara bırakıp Türkiye’nin meseleleri yerine polemik siyasetini benimsemiş olmasıydı.

Son düzlüğe girildiğinde de bu konuda siyasetin en ustalarından olan Erdoğan’ın düzlemine girdi, sonunda da kaybeden haline geldi.

Şurası açık ki CHP’de ciddi bir değişimin kapısı da böylelikle sonuna kadar aralandı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı