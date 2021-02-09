Muharrem Sarıkaya: İnce, cumhur ile ‘söylem ittifakında’ buluştu

İnce, Cumhur İttifakı ile birlikte olmayacağını söylerken, diğer yandan ‘söylem ittifakında’ buluştu.

Hatta bazı cümleler bugüne kadar AK Parti ve MHP’den CHP’ye yönlendirilen eleştirilerin bire bir aynıydı; kalıbı dahi değişmemişti.

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Örneğin HDP ile işbirliği yapmakla eleştirdi.

Oysa İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde HDP’nin önde gelen ismi Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti, bununla kalmadı eşi Başak Demirtaş’ı da Diyarbakır mitingi sırasında evinde ziyaret etti.

Atatürk’e ağır söz söyleyenlerin partide önemli görevlere getirildiğini iddiasında bulunduğu kişi büyük ihtimalle muhafazakar kesimden gelip bir zamanlar CHP yönetiminde yer alan Mehmet Bekaroğlu olsa gerek.

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Ancak biz Ankaralı gazeteciler tanığız ki, İnce’nin Cuma namazına birlikte gitmeyi tercih ettiği kişi partide Bekaroğlu olurdu…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı