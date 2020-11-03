Muharrem Sarıkaya: İmar Yasası’nda 165’inci düzenleme yakında TBMM gündeminde

Ancak Bolu, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Kütahya’da çok daha net örneklerinde görüldüğü gibi, taşınan yerler yeni yerleşim alanına açılmış.

Boşaltılması gereken bölgelerde yaşam daha yüksek binalara göç etmiş.

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İzmir’de yaşananın bir benzeri orada da gerçekleşmiş.

Oysa 1999 sonrası çıkan mevzuata göre hepsinin boşaltılıp, ağırlıklı olarak da yeşil alana dönüştürülmesi, en azından üzerindeki binaların 9 şiddetine dayanacak hale getirilmesi gerekirdi.

Ardı sıra çıkan imar afları ve 11 yılda tam 164 kez değişime uğrayan İmar Yasası ile bu düzenlemelerin hepsi bir kenara atılmış…

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Son düzenleme yani 165’incisi de Torba Kanun içinde Komisyon’dan çıktı, yakında TBMM Genel Kurulu gündeminde olacak…

Oysa benzer bir yasa, örneğin Almanya’da 1945’den bu yana sadece 2 kez değişime uğramış; o da günün şartlarına revize edilme gereği hissettiğinden…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı