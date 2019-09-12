Muharrem Sarıkaya: İmamoğlu’nun oturduğu sandalye kırılınca Erdoğan, ‘Bak bu yaptığın israftır’ demiş

Aktardıklarına göre basına açık konuşmasının ardından Erdoğan, yurt dışında olduğu için katılamayan Hatay Büyükşehir Başkanı dışındaki 29 başkanın hepsine tek tek söz vermiş.
Sorunları not almış, bazen de ilgili bakana dönüp çözüm bulunmasını istemiş.
Bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun oturduğu sandalye kırılınca Erdoğan, “Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın” demiş.
İmamoğlu da “İkincisine daha sağlam otururum” karşılığını verince salonda kahkaha kopmuş.
Salondaki sandalyelerin tekrar kontrol edilip, bazılarının değiştirilmesi sağlanmış.