Muharrem Sarıkaya: İktidar ‘erken seçim’ yok dese de herkes bu beklentide

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün bir kez daha yineledi; “Seçim 2023’te” dedi.

Hatta, bununla kalmadı, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de benzer şekilde seçimin 2023’te zamanında olacağını söylediğini anımsatıp ekledi:

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“Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Şimdi bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar, kendilerini buğday ambarında sananlardır. Ama biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapılmasını birilerine öğreteceğiz. Biz bütün hazırlıklarımızı 2023 Haziran’ına yapıyoruz. Bütün kongrelerimiz bu plana göre yürüyor.”

Tam tersine muhalefette de yüksek oranlı bir seçim beklentisi var.

Bu sadece mevcutlarda değil, yeni kurulan ve kurulacak olanlarda da mevcut…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı