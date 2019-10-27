Muharrem Sarıkaya: İdlib’in ve MSO’nun geleceği

Bir diğer sorun ise İdlib sahasının ne olacağında; çünkü gözlem noktaları oluşturulduğunda bu sınırların ötesine geçilmeyeceği belirtilirken, Şam güçleri bugün neredeyse M4 otobanına ulaştı ve güneyden gelenler de İdlib sahasında kuzeye sıkıştı.

İdlib gibi dar bir alanda sayısı 4 milyona ulaşan insanın yaşama şansı ise oldukça sıkıntılı…

Reklam

Dolayısıyla Anayasa görüşmeleri sürecinde MSO’nun durumunun da netleşmesi gerekiyor. Şurası açık ki 29-31 Ekim tarihinde Cenevre’de gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışması çok şeye gebe…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı