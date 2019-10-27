Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: İdlib’in ve MSO’nun geleceği

Bir diğer sorun ise İdlib sahasının ne olacağında; çünkü gözlem noktaları oluşturulduğunda bu sınırların ötesine geçilmeyeceği belirtilirken, Şam güçleri bugün neredeyse M4 otobanına ulaştı ve güneyden gelenler de İdlib sahasında kuzeye sıkıştı.

İdlib gibi dar bir alanda sayısı 4 milyona ulaşan insanın yaşama şansı ise oldukça sıkıntılı…

Reklam

Dolayısıyla Anayasa görüşmeleri sürecinde MSO’nun durumunun da netleşmesi gerekiyor. Şurası açık ki 29-31 Ekim tarihinde Cenevre’de gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışması çok şeye gebe…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Rusya: ABD, Suriye’deki petrol sahalarını işgal ederek kaçakçılık yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bölgede kalmasını ‘petrol sahalarının işgali ve devlet haydutluğu’ olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgede petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dört gün önce, petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...