Muharrem Sarıkaya: İdlib uluslararasılaştı

Belki hiç fark edilmeyen, bir başka nokta daha var ki, çok daha kıymet arz ediyor.

O da, üç ay öncesine kadar Türkiye, Rusya, İran ve Şam’ın meselesi gibi görünen İdlib sahasının bugün uluslararasılaşmış sahaya dönüşmesi.

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Burada da kalmayıp, Almanya ve Fransa’nın briket evlere desteğini gösterip, kalıcı konuta dönüştürme çabasında Türkiye ile birlikte hareket edeceğini açıklaması.

Yani AB’nin iki başat ülkesinin İdlib’de uluslararası koruma alanı yaratılmasında elini taşın altına koyduğunu ilan etmesi.

Bu da meseleyi sadece briket ev olarak algılanmaktan çıkarıp, güvenli bir bölgenin oluşturulması için Avrupa’nın adım attığını gösterir.

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Daha önemlisi düne kadar aymaz tutum sergiledikleri sığınmacılar konusunun ne denli tehlike arz edebileceğini anladıklarını sergiler.

İdlib, geçmişte Halep, Hama, Hums, Doğu Guta’da karşılaşılan pozisyondan çıktı, gelecekte oluşabilecek sürprizlere kapandı…

Uluslararasılaştı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı