Muharrem Sarıkaya: Hong Kong’da çok test vaka azalttı

Güney Kore’de 100 vakaya daha kısa zaman aralığında varılmış ve miktar gittikçe artış gösterip 10 bin kişiye çıkmış. Hong Kong’da ise 100 kişiye ancak 8 gün sonunda ulaşılmış ve vaka sayısı 150 civarında kalmış.

Prof. Dr. Alpay Azap’a bu farkın nedenini sordum, şu yanıtı aldım:

“Hong Kong herkese test uyguladı, çok fazla test yaptı ve vakayı daha başkasına yayılmadan erken yakaladı. Vakanın izini sürmesi daha çabuk ve kolay oldu. Çok test onlara ortaya çıkabilecek vaka sayısını gösterdi ve müdahalesi o denli çabuk oldu.”

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Muharrem Sarıkya’nın yazısı