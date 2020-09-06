Muharrem Sarıkaya: Her iki bilim insanının sözleri net; ‘Bir kez yakalandım, kurtuldum’ yok

Benzer görüşü yine enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji alanının en iyilerinden biri olan Ankara Tıp’tan Prof. Dr. Alpay Azap ile konuştum.

“Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı” diye söze girdi.

Reklam

Tekrarlayan Covid-19 olgu sayısının iki elin parmağını geçmese de bu bulgunun, “salgını yakından takip edenleri dehşete düşürdüğüne” vurgu yaptı.

(…) Her iki bilim insanının sözleri net, bir kez yakalandım kurtuldum yok.

Fakat ilk geçirilenden daha hafif bir şiddette olacağı da görülüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı