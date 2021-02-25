Muharrem Sarıkaya: Her 100 testten kaçının pozitif çıktığına ilişkin veri de kıstaslar arasında

Bugünden belirteyim, bazılarının dün ekranlar karşısında dile getirdiği kademeler tek başına belirleyicilik ölçütü oluşturmayacak.

Ölçütlerin ne olacağına ilişkin Bilim Kurulu’nun alt birimi olarak faaliyet gösteren, kısıtlamalara ilişkin tavsiyeleri belirleyen Toplum Sağlığı Kurulu dün itibarıyla kıstaslar dizinini belirledi.

Reklam

Şunu hemen belirteyim, bu kıstasların içinde yapılan PCR sayısının ötesinde alınan her 100 kültürden kaçının pozitif çıktığına ilişkin oranlar da baz alınacak.

Bunun yapılması da gerekiyordu; çünkü yakın nüfusa sahip bir ilde yapılan PCR test sayısı az, diğerinde fazla olursa rakamlar farklılaşır.

Doğal olarak fazla PCR testi yapılan ildeki vaka sayısı da daha yüksek görülür.

Reklam

Bu nedenle tek başına PCR testini almak yerine, her 100 testten kaçının pozitif çıktığına ilişkin veri de ölçüt de kıstaslar arasında gösterilecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı