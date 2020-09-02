Muharrem Sarıkaya: Hem silahlı terör örgütü elemanı olacak hem elini kolunu sallayıp dolaşacak…

Türkiye de Mahmut Özden’i o tarihte cezaevi otobüsüne bildirilirken gazetecilere öpücük atmasıyla hafızalarına kazıdı.

(…)Son yakalanması geçen yıldı.

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Adana’da esnafın kapısını çalıp haraç istedikleri, “vermezseniz bombalarız” tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Yakalandığı evde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişekler, kurusıkı tabanca ve örgüte ait dokumanlar bulundu, Temmuz 2018’de cezaevine konuldu, ancak yine serbest kaldı.

Bir kişi hem silahlı terör örgütü elemanı olacak, hem haraç alacak, hem silahla yakalanacak ve elini kolunu sallayıp dolaşacak.

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Üstüne üstlük bir de devlet adamları ve siyasilere yönelik yeni planları yapma cüretini de sürdürecek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı