Muharrem Sarıkaya: HDP 10 yıllık geleneğe nokta koydu

Eski Rize emniyet müdürü Altuğ Verdi’nin iki yıl önce bir polis memuru tarafından makamında öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Verdi’yi öldüren trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.