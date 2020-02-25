Muharrem Sarıkaya: HDP 10 yıllık geleneğe nokta koydu

HDP’nin önceki gün yapılan kurultayında gerçekleşen yeni yönetim Ankara’da siyasetin okuma şekline de yansıdı.
Partinin Eş Başkanlığı görevinde Pervin Buldan’ın devam etmesine karar verildi, ancak 10 yıldır süregelen geleneğe de nokta konuldu.
Sosyalist temelli sol partiler geleneğinden Eş Genel Başkan belirleme süreci de dün itibarıyla sonlandı.
Sol gelenekten olmakla birlikte her kesime ulaşabilen mutedil isim, Mardin’in Arap kökenli ailesinden Prof. Dr. Mithat Sancar yeni görevi üstlendi.
HDP Kongresi bu açıdan aslında Demirtaş algısının yükseldiği, hatta damgasının görüldüğü, Kürt milliyetçiliğine odaklı kimlik politikasından uzaklaşıp, kitle partisi olma yönünde adım atıldığı yeni bir dönemin başlangıcı görülebilir.