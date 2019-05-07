Muharrem Sarıkaya: Hani 2 Mart sondu?

YSK’nın dün aldığı karar, hem siyasi hem de hukuki yönden uzun yıllar tartışma yaratacak nitelikte.

Yıllardır Ankara’da seçim takip edip, kanunların yapımına tanıklık edip, YSK kararlarını satırı satırına okumuş biri olarak diyorum ki aklım şaşırdı.

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Buna neden de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için alınan karar ile hemen ardından Maltepe ile Büyükçekmece kararları arasındaki çelişki…

Bir de YSK’nın aynı üyelerle geçen hafta Bursa Mustafakemalpaşa için aldığı kararı eklendiğinde, iş daha da sarpa sarıyor.

Çünkü YSK’nın dörde karşı yedi oyla aldığı karar, bir önceki ve sonraki kararlarıyla çelişkili…

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Şu cümlem dahi durumu özetlemeye yeter…

HANİ 2 MART SONDU?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı