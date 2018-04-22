Muharrem Sarıkaya: Gül’ün Macron tipi adaylık beklentisi….

Gül, makul şartlar oluşursa adaylığa sıcak.

Yakın çevresi, “Risk almaya cesaret edemiyor” yaklaşımlarına,“Alınacak ve alınmayacak risk var; siyasi yaşamı risk üstlenerek geçti”karşılığını veriyor.

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“Bir kavga unsuru olmak istemediği” belirtilerek şu yaklaşım ortaya konuluyor:

“İç çekişmelerin İslam dünyasını nereye getirdiği görülüyor; bu ortadayken bir kavganın aracı da birileriyle çekişmenin tarafı da olmak istemez. Makul bir şey varsa oturulur konuşulur ama partilerin çatı adayı gibi bir formül de olmaz. Başka yöntem ve formüller geliştirilebilir. Partilerin ne düşündüğü bilinmeden de bir şey olmaz.”

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Gül’ün “Macron tipi adaylık” beklentisine CHP ve İYİ Parti’nin nasıl baktığını, dün partisinin GİK, bugün de il başkanlarını toplayacak SP Lideri Karamollaoğlu; yarın CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve salı günü de İYİ Parti Lideri Akşener ile görüşmesinde ele alacak.

Ardından da Gül’e gidip son kararını verecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı