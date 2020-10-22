Muharrem Sarıkaya: Grip virüsünü alması halinde kimin daha çabuk ölme ihtimali olduğuna göre planlama yapan program

“Tanı: Akciğer kanseri… Durumu: Tek ciğer yok, kemoterapi alıyor… Yaş: göstermese de 75…”

Üzerinde de Aile Hekimliğinden gelen mesaj:

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“Hasta influenza açısından 1. Öncelikli çok yüksek risk grubunda değildir. Hastanın durumu diğer öncelikli grubu açısından ileride yeniden değerlendirilecektir…”

Böyle olunca Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili en etkin ve yetkin ismine sorma gereği duydum…

Dedi ki :“Hepsinin de kaydı bizde mevcut ve hepsinin de kronik hastalık durumunu biliyoruz…”

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Bunun üzerine şu soruyu yönelttim: “Madem biliyorsunuz neden riskli kronik hasta değilsiniz diye ekranına mesaj gönderiyorsunuz…”

Bu sorum beni de ikna eden açıklamalarının gelmesine yetti.

Öncelikle bir noktanın altını çizerek başladılar:

“Bu mesaj onlara gitti diye influenza aşısı hiç verilmeyecek anlamına gelmiyor. Zaten ilk mesajda da ileride değerlendirileceği vurgulanıyor. Çok uzun sürmez en fazla iki hafta içinde onların da aşı olması için reçetesi hazır hale gelir…”

Aktardıklarına göre bir bilgisayar programı geliştirilmiş, sisteme bağlanmış. Program grip virüsünü alması halinde, kimin daha çabuk ölme ihtimali olduğuna göre planlanma yapan özelliğe sahipmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı