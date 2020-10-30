Muharrem Sarıkaya: Gerçek vaka sayısı çok daha yüksek tedbir alınmasını gerekli kılıyor

Ancak Türkiye’de test sayılarından kaçının vakaya dönüştüğüne ilişkin elde veri olmayınca bunun uygulaması da mümkün değil.

Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün verdiği rakamdan yola çıkarsak, 128 bin 312 test yapılmış, 2 bin 305 hasta sayısına ulaşılmış.

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Bunun %40’ı İstanbul’da olduğuna göre aslında 800 kişi demektir ki 20 milyon nüfuslu kent için hiçbir önemi yok; hatta herhangi bir tedbir almayı dahi gerektirmeyen bir durum.

Oysa gerçek rakam, yani vaka sayısı çok daha yüksek tedbir alınmasını gerekli kılıyor.

Bu da vaka sayısının bilinmesinin neden önemli olduğunu göstermeye yetiyor.

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Durumun hiç de öyle bir sonuç vermediği vakaları gösteren HES haritasındaki ilçelerin kıpkırmızı olmasından anlaşılıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı