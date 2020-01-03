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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Genel Kurul salonuna bir süredir gözlemlendiği gibi AK Parti değil, muhalefet hakimdi

Meclis’te öyle oylamalar vardır ki, siyasetin turnusol kağıdı gibidir.

Şunu hemen belirteyim, tam kadro katılmış, partinin kararından bir adım atmamış olmasına karşın, AK Parti’deki dünkü hava buruktu. (Libya tezkeresi oturumu)

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Öncelikle Genel Kurul salonuna bir süredir gözlemlendiği gibi AK Parti değil, muhalefet hakimdi…

Muhalefet partileri hatiplerinin konu hakimiyeti ve eleştirilerini kürsüde çok sayıda hatiple dile getirmiş olmaları da renk ve söylem etki efektini arttıran bir baskı unsuruydu.

Özellikle CHP, proaktif tutumunu ve salon hakimiyetini daha ilk adımda elde etmeyi başardı, AK Parti de uzun süredir sergilediği, ‘top geçirmez’ savunma oyuncusu psikolojisini korumaya devam etti.

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Sonuç olarak benzer oylamaların tartışması sırasında dolu olan AK Parti sıraları boştu.

Cumhur İttifakı’nın dinamizm gücünü tam kadro salonda bulunan MHP sağlıyordu.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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