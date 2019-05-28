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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Gelişmelerin de etkisiyle İmamoğlu bıçak sırtı avantajını koruyor

Ankara’da partilerin etkin isimleri ile yaptığım sohbetlerde de gördüm ki seçimin iki başat oyuncusunun merkezlerinin penceresinden İstanbul seçimi aynı görünüyor.

Henüz seçmende kesin bir ayrışma yok, seçim tam orta yerde duruyor; ancak gelişmelerin de etkisiyle İmamoğlu bir bıçak sırtı avantajını koruyor.

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AK Parti bu durumu lehine çevirmek için geçen seçim sandığa gitmeyen seçmenini oy vermeye iknaya odaklanmış.

“Kendi seçmenimizi sandığa getirsek yeter…” AK Parti’de en sık tekrarlanan cümle…

CHP ise, DSP, Vatan gibi diğer partilere gitmiş merkez sol seçmen ile mütedeyyin demokrat seçmeni kolluyor.

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Yani, SP, DSP, DP gibi kendinde olmayan ama oy vermesi konusunda da sıkıntı bulunmayan seçmene yoğunlaşılıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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