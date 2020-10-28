Muharrem Sarıkaya: Gelişmeler Prof. Dr. Bülent Çaplı’yı rahatsız etti, Bilim Kurulu’ndan ayrıldı

Ancak Toplum Bilimleri Kurulu’ndaki faaliyetler öyle tam da istendiği gibi ilerlemedi.

Dünya Bankası’nın Barometre araştırması ve sonuçların tahlili için 1,1 milyon Türk Lirası ile destek kredisi verdiği çalışma için ihale açılamadı…

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(…)Barometre için kamuoyu araştırması yapacak daha önce Bakanlığın doğrudan tayin ettiği şirketten de vazgeçildi…

Bunun yerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ‘Çağrı Merkezi’ aracılığıyla işin kotarılması, aynı soruların bu merkezde çalışanlar aracılığıyla yönetilmesi sonucu kamuoyu araştırmasının yapılmasına karar verildi.

Bu kez Dünya Bankası, örneklem değişimi nedeniyle yeni uygulamayı kabul etmedi ve krediyi geri çekti.

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Kamuoyunun tüm yönleriyle koronavirüs konusuna yaklaşımını ortaya koyacak Türkiye Barometresi araştırmasının yüz yüze yapılması iptal edilmedi ancak daha ileri bir tarihe ötelendi.

Konu bununla da kalmadı, iletişim alanında yapılacak planlamada da farklılıklar yaşandı.

Aktarıldığına göre bu gelişmeler Toplum Bilimleri Kurulu’nun ‘iletişim’ alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bülent Çaplı’yı rahatsız etti.

Üç hafta kadar önce Bilim Kurulu’ndan ayrıldı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı