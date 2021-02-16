Muharrem Sarıkaya: Gara’da yaşanan gelişme HDP’nin kapatılmasına yönelik adımları hızlandırır

Bu gelişme bundan böyle TBMM’de HDP’nin de içinde bulunduğu bir uzlaşı komisyonunda Anayasa yapılmasını olanaksız kılar.

Zaten diğer parti gruplarının da yanaşması imkan dahilinde değildi.

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Şurası açık ki Gara’da yaşanan gelişme HDP’ye yönelik tepkiyi de yükseltir, bir süredir kapatılması veya Hazine yardımının kesilmesine yönelik adımların atılmasını hızlandırır…

TBMM’de bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İçtüzük gereği önemli olaylar karşısında söz alma hakkı kullanacak ve Meclis’i bilgilendirecek.

Bakanların konuşması sonrası da siyasi parti gruplarına onar dakikayı aşmamak üzere söz verilecek.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı