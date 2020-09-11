Muharrem Sarıkaya: Filyasyon ekiplerinin pozitif çıkanlara ulaşma süresi üç güne çıktı

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı uzmanlarından Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, salgının yayılmasının en önemli nedeninin temas olduğunu anımsattı.

“Sağlık Bakanlığı temas yoğunluğunun nerelerde ve hangi nedenlere dayalı olduğunu biliyordur, bizim elimizde bu veriler yok” dedi.

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Ankara’daki salgının çok faktörlü olduğunun da belirten Doç. Dr. Yavuz, nedenlerden birinin kamu kurumları olabileceğine dikkat çekti.

Bu aşamada Doç. Dr. Yavuz, salgını izole etmek için oluşturulan filyasyon ekiplerinin testi pozitif çıkanlara ulaşma süresine dikkat çekti.

Salgının önüne geçebilmek için bunun en fazla 24 saat içinde gerçekleşmesi gerekiyormuş.

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Bakan Koca, salgının en yoğun olduğu Nisan-Mayıs döneminde TBMM Komisyonu’ndaki sunumunda bu süreyi 27 saat olarak açıklamış.

Doç. Dr. Yavuz’a “Bu süre şimdi ne kadar?” diye sordum, 30 asistanından 22’si filyasyon ekibinde görev yapan öğretim üyesi olmanın verdiği bilgi akışıyla sürenin 2-3 güne çıktığını belirtti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı