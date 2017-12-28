Muharrem Sarıkaya: FETÖ davalarının altı ayda sonuçlandırılmasi için zemin hazırlandı

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YENİ KHK’nın “sivile yargı muafiyeti” konusu çok öne çıkınca diğer maddeleri üzerindeki tartışmalar geride kaldı.

Oysa KHK, yüksek yargıyla ilgili olarak çok önemli maddeleri bünyesinde barındırıyor.

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Özellikle FETÖ davalarına bakan mahkemelerin bundan sonraki süreçte nasıl davranacaklarına ilişkin işaretler veriyor.

Hemen belirteyim KHK, FETÖ davalarının 6 ay içinde sonuçlandırılmasına ilişkin tüm zemini hazırlamış.

Buna ilişkin de yargının ihtiyaç duyduğu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlemeleri yapmış bulunuyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı