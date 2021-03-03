Muharrem Sarıkaya: ‘Eylem planı’ hayata geçerse Türkiye, AİHM’de en fazla dosyası olan ülke sıfatından çıkar

Zorla gözaltına alan polisin, “o günler bitti, göreceksin” diyerek cop salladığı, mahkemede bu ısrarını, “devlet büyüklerimin söylediğini söyledim” diye savunmaya çevirdiği bir dava, Anayasa Mahkemesi’nden dönerken, 15 bin lira da tazminat çıkardı…

Şimdi bir kişinin hatasını hepimiz vergilerimiz ile karşılamak durumundayız…

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Peki, bu tazminat o hatayı yapana rücu ediliyor mu?

Hayır…

Ancak yeni hazırlanan İHEP bundan böyle suçu işleyen bazı kişilere tazminatın rücu edileceğini; yani o yanlışı yapan kamu görevlisine ödettirileceğini belirtiyor.

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Daha ilerisi kademe ve derece ilerlemesinin de önüne geçileceğinden söz ediliyor.

Umarım İHEP’nın getirdiği yenilikler hayata geçer.

İşte o zaman Türkiye, AİHM’de en fazla dosyası olan ülke sıfatından çıkar…

Yoksa dünyadaki bu yeni dalga karşısında çok zor bir sürecin içinde kendini bulur…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı