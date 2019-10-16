Muharrem Sarıkaya: Esad ile görüşme

Muhalefet partilerinin liderleri Suriye sahasında yaşanan olumsuzluklardan çıkışın yolu olarak Şam yönetimi lideri Beşar Esad’ı gösterdi.

Konu önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinde de gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu, “Esad ile bir görüşme, diyalog arayışı var mı?” diye sorduğunda Akar’ın yanıtı, “Bir arayış var. Bazı kurumlar üzerinden yürüyor” olmuş.

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Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçen hafta sonu yurtdışı dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada da belirttiği gibi kurumlar arası görüşme sürüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı