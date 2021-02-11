Muharrem Sarıkaya: Erdoğan’ın HDP’nin sürece dahil edilmesinden söz ettiği savlanabilir

Yeni Anayasa’nın yazımı için, “Bu konuda en büyük görev TBMM ve Cumhur İttifakımıza ve AK Parti grubuna düşecektir” diyerek Meclis zeminini işaret etti.

Geçmişte 60 madde üzerinde uzlaşı sağlayan ancak sonucunu getirmeden dağılan bütün partilerin eşit sayıda görev aldığı Anayasa Hazırlık Komisyonu’nda var olan metin üzerinden yola devam edilebileceği imasında bulundu.

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Olmazsa en geniş kesimlerin katılımıyla bir metin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Erdoğan’ın sözlerine bakarak HDP’nin de sürece dahil edilmesinden söz ettiği savlanabilir.

Nitekim dün kuliste bu yorumların hiçbirine AK Parti içinden itiraz gelmemesi de önemliydi.

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Cumhur İttifakı’ndaki ortağın tepki gösterebileceğine ilişkin bakışlarda işaret edilen noktada da MHP lideri Bahçeli’nin önceki günkü Grup toplantısındaki sözleriydi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı