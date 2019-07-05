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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Erdoğan, yola aynı şekilde devam edeceklerini iki kez yineledi

(Erdoğan) Yola aynı şekilde devam edeceklerini, sistemde bir değişimin olmayacağını hem konuşmasının başında hem de milletvekillerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada iki kez yineledi.

Türkiye’nin önünde 4 yıl bulunduğunu, milletvekillerinin bundan sonraki süreçte daha güçlü hale geleceğini, vatandaşla bağlarının kopmaması gerektiğini belirtti.

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“Rüzgara kapılan mühendislik hesapları yapan kaybeder…” uyarısında bulundu…

Erdoğan’ın toplantı sonrası milletvekilleri ‘yeni düzenleme ile etkimiz artacak’ beklentisi içinde mutluydu.

Ama seçim sürecine ve sistemin işleyişine dönük eleştirileri bitti mi derseniz, onlar da aynen devam durumundaydı…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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