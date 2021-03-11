Muharrem Sarıkaya: Erdoğan kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş

AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş.

Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş.

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Tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2,5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az…

Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı…

Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı