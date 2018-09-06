Muharrem Sarıkaya: Erdoğan CHP’yi HDP zeminine itmeye başladı

Erdoğan’ın AK Parti’li adaylardan vazgeçip MHP’li adaylara yöneleceği de sanılmasın…

“AK Partililiğinden şüphe duyulmayacak adaylar” diyerek duruşunu net ortaya koydu.

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Bununla birlikte geçen seçimdeki taktiğini yineleyip, “CHP’nin HDP’den, HDP’nin CHP’den aday göstermesi bizi ilgilendirmiyor” diyerek CHP’yi HDP zeminine itmeye başladı.

Nasıl bir süreç izlenecek kestirmek zor ancak şurası gerçek ki HDP’ye oy veren seçmen tabanının oylarına CHP kadar AK Parti’nin de ihtiyacı var.

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Eğer bir zamanlar kendisine akan bu oyların kalmasını başaramazsa İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıkıntıya girer…

Bu CHP açısından da geçerli…

CHP o nedenle adayların parti kimliğinden çok, nerede kiminle kazanacağına bakıyor; parti rozetsiz adaylarla bölgesel ittifaklara kapıyı aralıyor…

Konuyu yarın MYK’da masaya yatırıp stratejisini belirleyecek CHP’nin Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’nin “Tabanda birleşmeyi sağlayacak adaylar olacak” sözü de bunun göstergesi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı