Muharrem Sarıkaya: Ekonomi seçime götürecek veya muhalefete kazandıracak kadar batık değil

Şurası açık ki, Erdoğan’ın hafta başından bu yana partisinin il kongrelerinde seçime hazır olmalarına dönük sözler söylemesi, muhalefette böyle bir algıya neden olmuş.

Ancak Erdoğan, seçim bittiği günün ertesinde de bu yaklaşımı sergiliyor…

Reklam

Burada dikkat çeken Erdoğan’ın CHP üzerinden Millet İttifakı’nın muhafazakar tabanında gedik açmaya çalışıyor olması.

Millet İttifakı da hükümet bileşenleri üzerinde erken genel seçim baskısı yaratıyor.

Her iki taraf da parmak ısırmaca gibi, ittifak çatlatma oyunu oynuyor…

Reklam

Bunun sonucunda bir erken genel seçim olasılığını beklemek ise gerçekçi olmaz.

Çünkü erken seçimin zemini ve gerekçeleri oluşmuş değil.

Ne seçime götürecek kadar veya muhalefete kazandıracak ölçüde ekonomi batık ne de TBMM’de sayısal çoğunluk açısından sorun var; yeni sistem hükümete ilişkin soruna da izin vermiyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı