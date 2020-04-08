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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ek vergi toplanmayacak, malların bir kısmına el konmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı döneminde 1921’de çıkarılan Tekalif-i Milliye Emirleri; yani Milli Yükümlülüklere ilişkin 10 emirden söz edince farklı yorumlayanlar oldu…

Sanki 5 Ağustos 1921’de olduğu gibi vatandaştan ek vergi, gelir toplanacakmış, mallarının bir kısmına el konulacakmış gibi hava estirildi…

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Şunu baştan belirteyim ki böyle bir çalışma hükümette kesinlikle yok…

Hatta düşüncesi dahi söz konusu değil.

Bu iddiama dayanak da devletin en üst makamı, sözüne her daim güven duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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