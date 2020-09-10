Muharrem Sarıkaya: Ecza depoları ve medikal şirketleri ürün tedarikinde zorlanırsa durum çok daha sıkıntılı bir hal alır

Maliye Bakanlığı’nda iki gündür kelimenin tam anlamıyla kıran kırana pazarlık sürüyor.

Pazarlığın konusu da 2017’den bugüne üniversite hastaneleri dahil kamuya verdikleri ilaç ve protezlerin parasının tahsil etmek isteyen ecza deposu ve medikal şirketlerinin durumu…

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(…)Zaten ilaç konusunda ciddi sorunların yaşandığı bir süreçte eğer ecza depoları ve medikal şirketleri ürün tedarikinde zorlanırsa durumun çok daha sıkıntılı bir hal alacağı açık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle bir yöne gidebileceklerini tahmin etmiyor, oranlar %50-60 olmasa da bir noktada uzlaşının sağlanabileceğine inanıyor.

Ancak konuştuğum medikal şirketleri ve ecza deposu sahiplerinin bakışı hiç de öyle değil.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı