Muharrem Sarıkaya: Düzenleme seçimi etkilerse bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamaz

Uzun yıllardır siyasetin içinde yer almış, AK Parti kadrolarında görev yaptıktan sonra bir süredir siyasetten el çekmiş akil hukukçu arayıp, doğru tespitte bulunmuşsun deyince geçmişi anımsadım.

Yani Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan bir düzenleme eğer dolaylı olarak seçimi etkileyen bir faktör yaratıyorsa bu maddenin uygulaması da bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamaz.

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Akil hukukçunun da anımsattığı gibi benzer durumda 10 yıl önce AK Parti bizzat karşılaştı ve yaptığı düzenlemeyi uygulayamadı. Sözünü ettiği 2010 referandumu…

Anımsanırsa o tarihteki Kanun gereği, ilanından 120 gün sonra yapılması zorunlu olan referandumu daha öne alabilmek için süreyi 60 güne indiren düzenleme yapmıştı. AK Parti referandumun bir seçim olmadığını, sadece halkın kanaatinin alınması için anket şeklinde yoklamadan ibaret bulunduğunu belirterek, tüm itirazlara karşın düzenlemeyi gerçekleştirdi.

Muhalefet de konuyu alıp o tarihte hem Anayasa Mahkemesi’ne hem de Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

YSK, 2010 tarihindeki kararında Adalet Komisyonu Başkanı olan Ahmet İyimaya’nın Barolar Birliği Dergisi’nde yayınladığı hukuki bir makaleye atıf yaparak kararını verdi. Referandum yoluyla yapılan Anayasa değişikliklerinin ‘seçimle ilgili sorunları ilgilendiren nitelikte olduğunu, dolayısıyla Seçim Kanunu’nun hükmünün geçerli olacağı’ kararını aldı.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı