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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Dünyadaki 1 milyar 100 milyon aşıdan payımıza düşen 3.5 milyonu geçmeyecek

Farklı şirketlerle de yapılan anlaşma sonucu Türkiye toplamda 3 milyon aşı alabilecek; buna ilave olarak da 500 bin de sağlık personeli için getirtmeyi planlıyor.

Yani dünyadaki 1 milyar 100 milyon adet aşıdan payımıza düşen 3,5 milyonu geçmeyecek.

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Şimdi bu kadar aşı kime yetiştirebilir ki?

O nedenle kronik hastalığı grip olması durumunda ölüm riski en yüksek olandan başlanıp, aşağı doğru inilecek.

Sağlık personelinden de sadece yoğun bakım ve acil servis elamanlarına yapılacak.

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Şurası açık görülüyor, o gün de savunduğum gibi askeri sanayide bir savaş uçağı ne denli stratejik ise aşı da o denli stratejik bir üründür.

Kendiniz üretmediğiniz sürece de böyle olmaya devam edecektir.

Bunu üretmek için de un, yağ ve şeker var, hatta kazanı da hazır; sadece altını yakacak bir enerjiye, ekonomik desteğe ihtiyacı var.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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