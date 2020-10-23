Muharrem Sarıkaya: Dünyadaki 1 milyar 100 milyon aşıdan payımıza düşen 3.5 milyonu geçmeyecek

Farklı şirketlerle de yapılan anlaşma sonucu Türkiye toplamda 3 milyon aşı alabilecek; buna ilave olarak da 500 bin de sağlık personeli için getirtmeyi planlıyor.
Yani dünyadaki 1 milyar 100 milyon adet aşıdan payımıza düşen 3,5 milyonu geçmeyecek.
Şimdi bu kadar aşı kime yetiştirebilir ki?
O nedenle kronik hastalığı grip olması durumunda ölüm riski en yüksek olandan başlanıp, aşağı doğru inilecek.
Sağlık personelinden de sadece yoğun bakım ve acil servis elamanlarına yapılacak.
Şurası açık görülüyor, o gün de savunduğum gibi askeri sanayide bir savaş uçağı ne denli stratejik ise aşı da o denli stratejik bir üründür.
Kendiniz üretmediğiniz sürece de böyle olmaya devam edecektir.
Bunu üretmek için de un, yağ ve şeker var, hatta kazanı da hazır; sadece altını yakacak bir enerjiye, ekonomik desteğe ihtiyacı var.