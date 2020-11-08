Muharrem Sarıkaya: Dövizdeki yükselişin faturası Uysal’a kesilmiş

MERKEZ Bankası Bakanı Murat Uysal dün gece ani bir şekilde görevinden alındı.

Tarihte en kısa süre Başkanlık yapanlar arasına katıldı.

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Ankara’da neden alındığında ilişkin oldukça çok hikaye var.

Hepsinin ortaklaştığı ortak ise, 22 Ekim’de hemen herkesi ters köşe yapan ve politika faizini %10.25’te tutan kararı.

ABD seçim süreci varken ve piyasa 600 baz puan artış beklerken, en azından 400 baz puan artışın neden yapılmadığı sorgulanmış.

Bir anda dövizdeki yükselişin faturası Başkan Uysal’a kesilmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı