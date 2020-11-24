Muharrem Sarıkaya: Doktorlar tüm başvuranlara aşı uygulanmasına sıcak bakmıyor

Dikkat çeken ise 10 milyon doz olarak planlanan ve kronik hastalardan başlamak üzere uygulanacak olan Çin aşısıyla ilgili olarak yapılan başvuru sayısı.

Normalde sağlık çalışanlarından 1200-1400 kadar kişiye uygulanmasının ardından, iki doz olarak 13 bin kişiye yapılması hedeflenmişti.

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Şu ana kadar denek olmak için aşıya başvuran sayısı 20 bini geçmiş.

Bakanlık başvuranların hepsine yapılması gibi bir görüş beyan etmiş.

Doktorlar ise buna sıcak bakmamış.

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(…)Doktorların karşı çıkmasının nedeni ise bu denli çok kişiye yapılması halinde, onlarda oluşacak gelişmelerin takibinin olanaksız hale gelebilme durumu.

Yani sıkı denetime tutulamama hali.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı