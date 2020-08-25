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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Devlet kendi yasasını görmezden gelip kanuna aykırı bina dikmiş

Şimdi gelin hep birlikte adı dereden gelen, derenin üzerine kurulu Dereli ilçesinin durumuna bakalım…

Sel baskınının ortasında kalan binalar, dere yatağının tam ortasına yapılmış.

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Oysa bu konudaki 25 kanun da bunların orada olmaması gerektiğine hükmediyor.

Sadece özel mülkiyet değil, okul, kamu binalarının da bulunmaması gerekiyor.

Çünkü devlet kendi yasasını görmezden gelip Kanuna aykırı bina dikmiş…

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Üstelik imar aflarının dere yataklarına ilişkin düzenlemeleri kapsamı içine alınamayacağı belirtilmiş olmasına karşın, affa sokulup iskanına izin vermiş.

Bu denli çok kanun olunca, birinin getirdiği hüküm, ötekinin boş bıraktığı alanda kara delik haline getirilip, diğerinin cezasını yok etmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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