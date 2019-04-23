Muharrem Sarıkaya: Devlet erkanından tek kişi kalmamış; Kılıçdaroğlu yalnızlığa bırakılmış

Asıl önemli olan ise şehidin cenazesinin top arabasına konulmasının sonrasında yaşananlar.

Devlet erkanından tek kişi kalmamış; Kılıçdaroğlu yalnızlığa bırakılmış.

Reklam

Bunu güvenlik işinden anlayan en az üç kişi söyledi…

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinin, Ankara Emniyeti’nin istihbarat görevlileri ve hassas koruma ekibiyle olağanüstü görev yaptıklarının, polis akademilerinde okutulması gereken bir tavır sergilediklerinin altı çizildi.

Korunacak kişiye odaklı, silahlı çatışma yaratmaktan kaçınan ve en kısa sürede koruma gücünü arttıracak tedbire başvuran davranış sergiledikleri vurgulandı.

Reklam

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı