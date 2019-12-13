Muharrem Sarıkaya: Davutoğlu muhafazakarlığın tarifinin yeniden yapılmasına yol açan yeni sosyolojiye oynuyor

Görünen o ki Davutoğlu da muhafazakarlığın tarifinin dahi yeniden yapılmasına yol açan yeni sosyolojiye oynuyor…

Sözünü ettiğim, eğitimli, beyaz yakalı diye tanımladığımız diğerini çabuk etkileyebilen, bir işi olan ve dünya meselelerini de çoklu medya organları aracılığıyla bağımsız bir şekilde irdeleyip yorumlayan yeni seçmen yapısı…

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Bunlar da tek başına bir şey ifade etmiyor; onların içinden de kadın, genç ve çevreye duyarlı olanlar öne çıkıyor.

Bugün Finlandiya’dan, Avustralya’ya kadar uzanan siyaset arenasında genç kadınlar ve genç erkekler etkili bir şekilde geliyor.

Şili’den başlayan ve tüm dünyayı etkileyen son dönemdeki evrensel gösterinin merkezinde de unutulmamalı ki kadın hareketi var.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı