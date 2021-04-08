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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Darbe kabiliyeti bulunanların olduğu ülkeye, sermaye nazlı gelir

Montrö Bildirisi’nde emekli amirallere yönelik sert tutum ve her meselenin çözümünün Türk Ceza Kanunu’na bağlanmasına dönük son dönemde sık görülen tutum da klasik çekirdek tabana verilen mesajdı.

Çekirdek tabana, ‘amiralleri alır içeri atarız, artık gücümüz var’ mesajı verilirken, bu sosyolojik tabanın darbeye karşı geçmişten gelen tepkisi öncelendi.

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Oysa Türkiye’de birilerinin darbe yapacak kabiliyette olduğu algısı iktidarlar açısından faydalı bir durum değil.

Darbe yapma kabiliyeti bulunanların olduğu ülkeye, yatırım da sermaye nazlı gelir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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