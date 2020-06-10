Muharrem Sarıkaya: Daraltılmış bölge ve yüzde 5 yaklaşımına BBP de tepkili, ittifak değiştirebilir

Hemen belirteyim, son dönem AK Parti içinden gelen, 5 milletvekiline dayalı daraltılmış bölge ve seçimde %5 oy almış olan partiler aralarında ittifak yapabilir yaklaşımına MHP gibi BBP de tepkili.

Destici, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında düzenleme yapılmasının şart olduğu konusunda hemfikir.

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“Ancak %5 oy alan ittifak yapabilir şartı getirilirse, bu karşı cepheyi güçlendirir, sağda yeni bir blok yaratır” görüşünde.

Hatta seçim dönemi geldiğinde kendilerinin de bu bloklardan hangisinde yer alacaklarını düşünme durumunda kalabileceklerini de söyledi.

Olası yeni ittifakı da “İYİ Parti, Saadet, DP, Gelecek, Deva ve günün şartına göre ihtimal dâhilinde BBP” diye sıraladı.

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Böyle bir ittifakın %20 oy potansiyeli yaratabileceği görüşünü de dile getirdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı