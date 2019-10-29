Muharrem Sarıkaya: DAEŞ’in Bağdadi sonrası biteceğini savunanlar yanılır

DAEŞ’ın Bağdadi sonrası biteceğini savunanlar yanılır…

DAEŞ’ta militanlığını sürdürmekte olanların sayısına bakılınca daha iyi anlaşılır.

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BM Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadele forumunun da üyesi olan Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya’nın dünkü sohbetimizde dikkat çektiği duruma bakmak da yeterli.

Türkiye’nin de Terörle Mücadele Küresel Forumu’nda geliştirdiği mekanizmalar sayesinde, DAEŞ’a katılmış Yabancı Terörist Savaşçıların seyahatleri ‘Ülkeye Girişi Yasaklanan Kişiler Listesi’ sayesinde engelleniyor.

Peki, kaç kişiydi bunların sayısı derseniz Ekim 2019, yani bu ay itibarıyla küsuratı bir kenara 75 bin kişi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı