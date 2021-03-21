Muharrem Sarıkaya: Cumhurbaşkanı’nın kararı tartışmalı…

Şunu belirteyim ki bu meselenin çözümü de diğer sorunlarda olduğu gibi Divan’a; yani yüksek yargıya kaldı…

Çıkarımım şu ki… Cumhurbaşkanı’nın Sözleşme’den çekildiğini belirten kararı tartışmalı…

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… hukuk alanında hocaların hocası olarak tanınan Kemal Gözler’in, İstanbul Sözleşmesi’nin 6251 sayılı uygulama kanunu ile yürürlüğe girdiğini anımsatıp yönelttiği şu soruda her şey anlamını buluyor:

“6251 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılabiliyorsa, bütün kanunlar Cumhurbaşkanı kararıyla neden yürürlükten kaldırılmasın?”

AİHS, NATO, BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve altına imza konulmuş onlarca andlaşma veya uluslararası sözleşme…

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Sanırım bunun yanıtını Danıştay verecek…

Aynen birçok konuda yanıtını aradığımız Anayasa Mahkemesi gibi…

Bu konu da Yüksek Yargıya havale edilmiş durumda…

Türkiye’nin uluslararası arenadaki imajı, adıyla anılan sözleşme konusunda geldiği durum ise cabası…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı