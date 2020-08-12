Muharrem Sarıkaya: Cumhur ittifakı bileşenlerinin siyasetini bir süre daha İYİ Parti odağında sürdüreceği açık

Cumhur İttifakı bileşenlerinin siyasetini bir süre daha İYİ Parti odağında sürdüreceği açık.

Önce MHP lideri Bahçeli’nin “eve dön” çağrısı, ardından AK Parti Genel Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sayın Bahçeli’nin Akşener’e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir. HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir” yönündeki sözleri geldi.

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AK Parti kadrolarında siyaset yapan isim ile dün sohbet ederken yapılan çağrıya değinip şu ilginç tespitte bulundu:

“Anket şirketlerinin AK Parti ve MHP oylarının düştüğünü söylediği dönemde niye bu çağrıyı yapıyoruz? ‘Zor durumdayız, gel bizi kurtar’ algısını yaratıyoruz. Kendi elimizle İYİ Parti’yi büyüttük, milliyetçi oyları oraya gidebilir, zararı yok noktasına getirdik. Bu çağrı ne denli gerekliydi?”

Siyaset bazen iki taraflı yoldur; bazen götürdüğünden fazlasını getirir, bazen de gelmesini beklediğinden fazlasını götürür…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı