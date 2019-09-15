Muharrem Sarıkaya: Çözüm olması gereken bakan eylem yaptığında, karşı tarafa da popülizm fırsatı doğuyor

Sorunun çözüm adresi olması gereken Bakan, çözüm arayanlarla eylem yapmaya kalktığında karşı tarafa da popülizm yapma fırsatı doğuyor.
“Bakanı bile HDP’nin umut ve çözüm partisi olduğunu anlamış ki gelip il binamızın önüne oturmuş…” propagandasına yöneliyor.
Bölgedeki arkadaşlarım da, hükümetle ilişkilerinin iyi olduğunu bildiğim sivil toplum örgütleriyle yaptığım görüşmeler de bunun yer bulmaya başladığını gösteriyor.
Seçim sonrası bölgede siyaset farklı gelişirken, ‘Türkiyelileşme…’ söylemleri yeniden hareketlenirken, kayyım atama ile başlayan süreç bugün farklı bir zeminde kendini sergiliyor.